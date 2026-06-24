25 de junho de 2026
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EM CARAGUATATUBA

Homem é localizado e preso por coordenadas de relógio furtado

Por Da redação | Caragutatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por receptação em Caraguatatuba. Ele estava em posse de um Apple Watch subtraído de uma residência. A prisão ocorreu no bairro Barranco Alto, na terça-feira (23).

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O item foi localizado pelo próprio geolocalizador do aparelho. Policiais da equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Bicicletas), utilizando as coordenadas do relógio, dirigiram-se ao local indicado e abordaram uma dupla que também estava em posse de um aparelho celular furtado.

Os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para as providências cabíveis, sendo que um deles foi liberado e o outro permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.

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