Um homem foi preso por receptação em Caraguatatuba. Ele estava em posse de um Apple Watch subtraído de uma residência. A prisão ocorreu no bairro Barranco Alto, na terça-feira (23).

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O item foi localizado pelo próprio geolocalizador do aparelho. Policiais da equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Bicicletas), utilizando as coordenadas do relógio, dirigiram-se ao local indicado e abordaram uma dupla que também estava em posse de um aparelho celular furtado.