Um homem foi preso após roubar um notebook em um estabelecimento em São José dos Campos e ameaçar uma vítima com um facão. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (23). Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervenção.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além do notebook, o autor do crime levou dois celulares e uma aliança de ouro e fugiu em seguida.
Com imagens do monitoramento de câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada), a equipe realizou patrulhamento e localizou o suspeito na região do Banhado. Ele tentou fugir ao perceber a presença da viatura e dispensou uma sacola com o notebook, mas foi alcançado e acabou confessando o roubo. O computador foi recuperado e ele afirmou já ter vendido os celulares.
Em consulta aos sistemas, foi constatado histórico de antecedentes por roubos, homicídios e porte ilegal de arma. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.