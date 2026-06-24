Um homem foi preso após roubar um notebook em um estabelecimento em São José dos Campos e ameaçar uma vítima com um facão. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (23). Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervenção.

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Além do notebook, o autor do crime levou dois celulares e uma aliança de ouro e fugiu em seguida.