A participação de Curaçao na Copa do Mundo de 2026 reacendeu uma curiosa ligação entre a seleção caribenha e o Brasil. Décadas antes de o país sonhar com espaço no cenário internacional, um treinador nascido em Lorena, no Vale da Fé, ajudou a estruturar o futebol local e comandou a equipe nacional por mais de uma década. Seu nome era Pedro Celestino da Cunha.

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Conhecido nos gramados apenas como Celestino, ele atuou como zagueiro do Palmeiras nos anos 1940 e fez parte de campanhas importantes do clube paulista. Depois, passou pelo Fluminense e iniciou uma trajetória que o levaria por diferentes países da América Latina.