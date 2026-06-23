O São José Futsal, enfim, desencantou! E venceu o Umuarama por 5 a 2 na noite desta terça-feira (23), no ginásio Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela complementação da décima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, chega a 5 pontos e também deixa a lanterna do torneio, pulando para o penúltimo lugar. Além disso, alivia a pressão que existia no time. Já o Umuarama continua com 11 pontos, em nono lugar.