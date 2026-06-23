24 de junho de 2026
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FUTSAL

Que alívio! São José Futsal vence a 1ª na LNF e deixa a lanterna

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação São José Futsal
Lance do jogo entre São José x Umuarama
Lance do jogo entre São José x Umuarama

O São José Futsal, enfim, desencantou! E venceu o Umuarama por 5 a 2 na noite desta terça-feira (23), no ginásio Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela complementação da décima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, chega a 5 pontos e também deixa a lanterna do torneio, pulando para o penúltimo lugar. Além disso, alivia a pressão que existia no time. Já o Umuarama continua com 11 pontos, em nono lugar.

Na próxima rodada, os joseenses visitam o Cascavel neste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio Odilon Reinhardt, no interior do Paraná. Já o Umuarama joga domingo (28), a partir das 11h, em visita ao Minas, no ginásio Jornalista Felipe Drummont, em Belo Horizonte.

Nesta terça, o São José começou melhor e abriu o placar logo aos 6min do primeiro tempo, com Gabriel. Mas, não conseguiu ampliar até o final da primeira etapa.

Após o intervalo, logo aos 2min15, Erick ampliou para os joeenses, em chute cruzado: 2 a 0. No entanto, a alegria não durou muito.

Isso porque o Umuarama reagiu e buscou o empate com dois gols consecutivos. Menos de um minuto após o segundo gol joseense, Capinha descontou para os paranaenses: 2 a 1.

Na saída de bola, o São José acabou desarmado e Vini Rod, na sobra do goleiro, mandou para a rede, com um empate relâmpago: 2 a 2.

Apesar do baque, o time da região foi para cima e buscou o terceiro gol, com Caio, aos 13min. Ele mandou no canto e desempatou o jogo: 3 a 2. Depois, com Lukinha, ainda marcou o quarto e confirmou a vitória e, com o gol aberto, sem goleiro, Biel marcou o quinto gol, a dez segundos do fim: 5 a 2.

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