Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (23) suspeito de participação em um homicídio ocorrido em uma área de mata no bairro Alto de São João, em Guaratinguetá.
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após uma denúncia anônima indicando que um homem estaria sendo agredido por um grupo de pessoas em um local conhecido como “Beco do Crioulo”. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um dos suspeitos deixando a área em atitude considerada suspeita.
Segundo a ocorrência, outros três indivíduos que também estariam no local fugiram em direção à mata e não foram localizados.
Durante a abordagem, o suspeito detido apresentava sinais compatíveis com participação recente na ação, como vestimentas com manchas semelhantes a sangue e marcas de sujeira. Conforme relato dos policiais, ele teria admitido estar no local durante as agressões e apontado a participação de outros envolvidos.
Em buscas realizadas na área de mata próxima a um córrego, os agentes localizaram o corpo de Vagner Luis Amaro, de 36 anos. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, parcialmente coberta por areia, e apresentava sinais de espancamento, além de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
Equipes do Samu confirmaram o óbito no local. A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.
Objetos pessoais da vítima, além de roupas e um aparelho celular pertencente ao suspeito, foram apreendidos para auxiliar nas investigações.
O homem preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso e realiza diligências para localizar os demais suspeitos apontados como participantes do crime.
A principal linha de investigação é de que o homicídio tenha ocorrido em um contexto semelhante ao chamado “tribunal do crime”, prática associada a punições impostas por integrantes de organizações criminosas.