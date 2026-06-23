Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (23) suspeito de participação em um homicídio ocorrido em uma área de mata no bairro Alto de São João, em Guaratinguetá.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após uma denúncia anônima indicando que um homem estaria sendo agredido por um grupo de pessoas em um local conhecido como “Beco do Crioulo”. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um dos suspeitos deixando a área em atitude considerada suspeita.

Segundo a ocorrência, outros três indivíduos que também estariam no local fugiram em direção à mata e não foram localizados.