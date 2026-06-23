Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (23) um total de 33 requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Educação
No primeiro requerimento, Juliana pedia "informações complementares referentes" a um requerimento anterior, "que tratou dos protocolos de prevenção e enfrentamento à violência contra profissionais da educação na rede municipal de ensino".
Via Banhado
No segundo requerimento, Amélia pedia "informações a respeito dos estudos de impacto ambiental relativos à construção do Sistema Viário Via Banhado".
Saúde
No terceiro requerimento, Amélia pedia "informações a respeito da implantação do serviço de boletim médico por vídeo-chamada no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence".
UBS
No quarto requerimento, Senna pedia "informações acerca da falta de vitaminas para gestantes, sulfato ferroso, cálcio e repelente na UBS Vila Tesouro".
Moto
No quinto requerimento, Thomaz pedia "informações acerca do andamento" de um processo "referente à liberação da motocicleta pertencente" a um morador.
Regularização 1
No sexto requerimento, Abranches pedia "informações acerca dos núcleos urbanos informais existentes no município e das ações de regularização fundiária".
Sabesp
No sétimo requerimento, Abranches pedia "informações acerca da multa ambiental aplicada à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp".
Urbam 1
No oitavo requerimento, Abranches pedia informações sobre um aditivo no contrato entre Prefeitura e Urbam (Urbanizadora Municipal) "destinado à prestação de serviços de manutenção de unidades esportivas educacionais".
Conselhos
No nono requerimento, Abranches pedia "informações sobre a falta de publicação das atas das reuniões mensais dos conselhos municipais referentes ao ano de 2026 no site oficial da Prefeitura".
Regularização 2
No 10º requerimento, Amélia pedia "informações a respeito do andamento dos serviços técnicos de regularização dos bairros Chácaras Havaí e Águas de Canindu".
Habitação
No 11º requerimento, Juliana pedia informações sobre uma inscrição feita "no Programa Municipal de Habitação".
Exame 1
No 12º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento do exame de endoscopia digestiva alta" para um determinado paciente na rede municipal.
Exame 2
No 13º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento dos exames cardiológicos" para um determinado paciente na rede municipal.
Exame 3
No 14º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento do exame de raio-x das pernas e da bacia" para um determinado paciente na rede municipal.
Cirurgia 1
No 15º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de cirurgia de pedra nos rins" para um determinado paciente na rede municipal.
Consulta 1
No 16º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de consulta com cardiologista e neurologista" para um determinado paciente na rede municipal.
Exame 4
No 17º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento do exame de cintilografia do miocárdio" para um determinado paciente na rede municipal.
Consulta 2
No 18º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de consulta com reumatologista" para um determinado paciente na rede municipal.
Consulta 3
No 19º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento da consulta com nefrologista" para um determinado paciente na rede municipal.
Exame 5
No 20º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento do exame de ressonância magnética de crânio" para um determinado paciente na rede municipal.
Cirurgia 2
No 21º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento da avaliação de cirurgia geral" para um determinado paciente na rede municipal.
Demora
No 22º requerimento, Senna pedia "informações acerca da demora no agendamento de consultas na UBS Jardim Oriente".
Atendimento
No 23º requerimento, Sérgio pedia "informações sobre o atendimento prestado" a um morador "junto à rede municipal de saúde".
Cargos
No 24º requerimento, Sérgio pedia "informações sobre cargos de provimento em comissão vinculados à Secretaria de Governança, à Controladoria Geral do Município e a estruturas correlatas".
Cirurgia 3
No 25º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento da cirurgia ginecológica" para uma determinada paciente na rede municipal.
Cirurgia 4
No 26º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de avaliação de cirurgia vascular" para um determinado paciente na rede municipal.
Cirurgia 5
No 27º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de cirurgia de hérnia" para um determinado paciente na rede municipal.
Cirurgia 6
No 28º requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de cirurgia de quadril" para um determinado paciente na rede municipal.
Esgoto
No 29º requerimento, Chagas pedia "informações a respeito da situação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Altos do Caetê".
Urbam 2
No 30º requerimento, Abranches pedia "informações sobre estratégias de negociação e conciliação da Urbam para solucionar a greve e os 4.286 processos trabalhistas pendentes, que levaram a empresa a se tornar a 7ª empresa que mais sofreu processos trabalhistas em todo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região".
Obras
No 31º requerimento, Amélia pedia "informações a respeito das obras de mobilidade urbana a serem realizadas em decorrência da ocupação do Loteamento Artesano São José dos Campos".
Ensino
No 32º requerimento, Juliana pedia "informações acerca da organização curricular adotada em unidades da rede municipal que passaram a ofertar componentes curriculares obrigatórios em período diverso do turno regular de matrícula dos estudantes'.
Ginecologia
No 33º requerimento, Juliana pedia "informações sobre a organização da assistência ginecológica na atenção primária à saúde do município".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.