24 de junho de 2026
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Taubaté lança portal para incentivar adoção responsável de pets

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Portal TaubaPet foi criado para ampliar a visibilidade dos cães e gatos abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e incentivar a adoção responsável no município
Portal TaubaPet foi criado para ampliar a visibilidade dos cães e gatos abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e incentivar a adoção responsável no município

TaubaPet
A Prefeitura de Taubaté lançou nessa terça-feira (23) o Portal TaubaPet, uma nova plataforma digital criada para ampliar a visibilidade dos cães e gatos abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e incentivar a adoção responsável no município.

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Portal
O portal reúne informações de animais que aguardam por um lar, permitindo que a população confira fotos e características de cada pet disponível para adoção.

Adoção
"O principal objetivo do TaubaPet é facilitar o encontro entre animais resgatados e futuros tutores, oferecendo mais oportunidades para que cães e gatos acolhidos pelo CCZ encontrem uma família", afirmou a Prefeitura.

Serviços
Além da área de adoção, o portal também concentra informações sobre os principais serviços públicos voltados ao bem-estar animal oferecidos pelo município, como castração, microchipagem, vacinação antirrábica, Clínica Veterinária Pública, Samu Pet e os espaços destinados à recreação e convivência dos animais disponíveis na cidade (Parcão).

CCZ
Mais informações podem ser obtidas junto ao Centro de Controle de Zoonoses – (12) 3131-6200 (WhatsApp) e (12) 3131-6576 (ligações).

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