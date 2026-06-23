TaubaPet

A Prefeitura de Taubaté lançou nessa terça-feira (23) o Portal TaubaPet, uma nova plataforma digital criada para ampliar a visibilidade dos cães e gatos abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e incentivar a adoção responsável no município.

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Portal

O portal reúne informações de animais que aguardam por um lar, permitindo que a população confira fotos e características de cada pet disponível para adoção.