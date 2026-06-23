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OPERAÇÃO

PRF registra 80 infrações por produtos perigosos na Via Dutra

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Divulgação
Polícia Rodoviária em operação na Dutra
Polícia Rodoviária em operação na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta terça-feira (23), uma operação especial de fiscalização de veículos que transportam produtos perigosos na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, em Jacareí.

A ação ocorreu na praça de pedágio e teve como foco caminhões que transportam combustíveis, produtos químicos e cargas inflamáveis. Ao todo, 71 veículos foram abordados e 80 autos de infração foram registrados.

Participaram da operação equipes especializadas da PRF de São José dos Campos e de Guarulhos, além de equipes ordinárias. Durante a fiscalização, os policiais verificaram o acondicionamento das cargas, os equipamentos de proteção individual dos motoristas, os painéis de sinalização de risco e a documentação exigida para esse tipo de transporte.

Em parceria com a CCR RioSP/Motiva, também foram aferidas as temperaturas dos sistemas de freios e dos eixos dos caminhões. Segundo a PRF, a medida ajuda a identificar superaquecimentos nos conjuntos de rodas e prevenir panes, travamentos e princípios de incêndio em cargas de alto risco.

Das 80 autuações registradas, 39 foram relacionadas ao transporte de produtos perigosos, três por excesso de peso e oito por falta de comprovação do descanso obrigatório dos motoristas.

A PRF informou que a ação reforça o compromisso da corporação com a segurança viária e a prevenção de acidentes nas rodovias federais.

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