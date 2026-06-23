A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta terça-feira (23), uma operação especial de fiscalização de veículos que transportam produtos perigosos na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, em Jacareí.

A ação ocorreu na praça de pedágio e teve como foco caminhões que transportam combustíveis, produtos químicos e cargas inflamáveis. Ao todo, 71 veículos foram abordados e 80 autos de infração foram registrados.

Participaram da operação equipes especializadas da PRF de São José dos Campos e de Guarulhos, além de equipes ordinárias. Durante a fiscalização, os policiais verificaram o acondicionamento das cargas, os equipamentos de proteção individual dos motoristas, os painéis de sinalização de risco e a documentação exigida para esse tipo de transporte.