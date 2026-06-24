Em meio às ações do Junho Violeta, campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, e à proximidade do Dia Mundial de Prevenção de Quedas (24), especialistas da TeleHelp, líder em teleassistência no Brasil, chamam atenção para os efeitos que acidentes domésticos podem gerar na rotina da população idosa. Casos de queda podem levar à perda de independência, ao isolamento e à redução da qualidade de vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"As quedas estão entre os eventos que mais comprometem a autonomia da pessoa idosa. Muitas vezes, o impacto vai além da lesão física e desencadeia um processo de perda de confiança, redução da circulação pela cidade, diminuição das atividades sociais e até isolamento. Quando o medo de cair passa a orientar as escolhas do dia a dia, estamos diante de uma questão que afeta diretamente a qualidade de vida e o envelhecimento saudável", comenta Marília Berzins, doutora em Saúde Pública, especialista em Gerontologia e consultora técnica da TeleHelp.