Em meio às ações do Junho Violeta, campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, e à proximidade do Dia Mundial de Prevenção de Quedas (24), especialistas da TeleHelp, líder em teleassistência no Brasil, chamam atenção para os efeitos que acidentes domésticos podem gerar na rotina da população idosa. Casos de queda podem levar à perda de independência, ao isolamento e à redução da qualidade de vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
"As quedas estão entre os eventos que mais comprometem a autonomia da pessoa idosa. Muitas vezes, o impacto vai além da lesão física e desencadeia um processo de perda de confiança, redução da circulação pela cidade, diminuição das atividades sociais e até isolamento. Quando o medo de cair passa a orientar as escolhas do dia a dia, estamos diante de uma questão que afeta diretamente a qualidade de vida e o envelhecimento saudável", comenta Marília Berzins, doutora em Saúde Pública, especialista em Gerontologia e consultora técnica da TeleHelp.
Dados da empresa, líder em teleassistência no Brasil, mostram que as quedas seguem como o principal motivo de acionamento do serviço de emergência. Entre os locais com maior incidência de ocorrências estão o quarto (43%) e o banheiro (23%), ambientes onde os idosos passam grande parte do tempo e que concentram fatores de risco como pisos escorregadios, iluminação inadequada e perda de mobilidade.
“Isso mostra como o envelhecimento exige acompanhamento contínuo e como as famílias precisam de suporte para lidar com questões que vão muito além de situações críticas”, comenta José Carlos Vasconcellos, presidente-fundador da TeleHelp.
O receio em relação às quedas não se limita ao ambiente doméstico e também aparece em estudos sobre a população idosa no Brasil. Dados do estudo ELSI-Brasil, uma das principais pesquisas sobre envelhecimento no País, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Minas Gerais, mostram que 42,7% dos idosos que vivem em áreas urbanas têm medo de cair por causa da má qualidade de calçadas e vias públicas próximas de casa. Entre pessoas com 80 anos ou mais, o índice chega a 63,1%. O levantamento também aponta que cerca de 20,9% dos idosos sofreram quedas nos 12 meses anteriores à pesquisa.
A pesquisa identificou ainda que 12,1% dos idosos brasileiros consideram sua vizinhança muito insegura em relação à violência, fator que contribui para o isolamento social e reduz a circulação e participação social dessa população.
Os impactos desse cenário também recaem sobre as famílias responsáveis pelo cuidado de pessoas idosas. Um dos reflexos é o crescimento da chamada “geração sanduíche”: adultos que cuidam dos filhos e, ao mesmo tempo, começam a assumir responsabilidades crescentes com pais idosos. A rotina, frequentemente marcada por culpa, vigilância constante, sobrecarga mental e falta de rede de apoio, impacta diretamente a saúde emocional dessas famílias.
Esse movimento acompanha o envelhecimento da população e o prolongamento do período em que filhos adultos precisam apoiar os pais, justamente em uma fase da vida em que muitos ainda estão criando crianças. Um estudo da University College London, publicado na revista Public Health, analisou cerca de 4 mil cuidadores entre 2009 e 2020 e apontou queda significativa no bem-estar, especialmente entre pessoas que dedicam mais de 20 horas semanais ao cuidado de familiares idosos. Entre os principais impactos identificados estão piora do sono, exaustão e dificuldade de concentração.
Diante desse cenário, Vasconcellos afirma que a teleassistência surge como uma rede de apoio complementar para idosos e familiares. “A tecnologia não substitui o afeto nem a presença da família, mas oferece segurança, rapidez no atendimento e autonomia para a pessoa idosa. Muitas ocorrências poderiam ter consequências mais graves sem um acionamento imediato. No caso das quedas, a rapidez no atendimento pode ser determinante, já que episódios como esses costumam provocar fraturas, internações, medo, perda de autonomia e isolamento social entre idosos”, explica.
Entre os receios mais comuns relatados por idosos atendidos pela TeleHelp estão sofrer quedas (62%), não conseguir pedir ajuda (49%) e “dar trabalho” à família (22%). Os dados, obtidos a partir de uma análise com cerca de 6 mil usuários da base da empresa, ajudam a explicar a sensação de “plantão constante” vivida por familiares e cuidadores.
A TeleHelp também destaca que o comportamento dos acionamentos é semelhante em todo o Brasil, mostrando que o tema não está restrito aos grandes centros urbanos, mas reflete uma demanda nacional por soluções de cuidado contínuo e envelhecimento seguro.
“Prevenção, adaptação dos ambientes e resposta rápida fazem toda a diferença para reduzir riscos e preservar a segurança da pessoa idosa no dia a dia”, conclui José Carlos.