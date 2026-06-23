Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por golpes de faca na madrugada de segunda-feira (22). O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, de 18 anos, que foi localizado e preso pouco depois da ocorrência.

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O caso foi registrado nas proximidades de uma praça em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.