Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (23) de Jussara Rodrigues, vítima de um homicídio atribuído ao próprio filho, de 27 anos. Durante o velório, o filho da mulher, Henrique Rodrigues, questionou os motivos que teriam levado o irmão a cometer o crime.
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A cerimônia ocorreu em um ginásio no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Segundo relatos de familiares, Henrique buscava respostas sobre o caso enquanto recebia apoio de parentes e amigos.
O crime aconteceu em um apartamento no bairro Nova Cachoeirinha, na região Noroeste da capital mineira. Jussara foi morta e decapitada, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades.
Devido à gravidade dos ferimentos provocados por golpes de faca, o caixão permaneceu fechado durante a despedida. Uma fotografia da vítima foi colocada sobre a urna funerária.
Tio dos irmãos, Carlos Murilo Rodrigues afirmou que a família também não consegue compreender o que teria motivado o crime. Em declaração durante o velório, ele disse que o sobrinho recebeu cuidados da família ao longo da vida e que a mãe dedicava atenção constante ao filho.
As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.