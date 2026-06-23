Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (23) de Jussara Rodrigues, vítima de um homicídio atribuído ao próprio filho, de 27 anos. Durante o velório, o filho da mulher, Henrique Rodrigues, questionou os motivos que teriam levado o irmão a cometer o crime.

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A cerimônia ocorreu em um ginásio no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Segundo relatos de familiares, Henrique buscava respostas sobre o caso enquanto recebia apoio de parentes e amigos.