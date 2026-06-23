A Copa do Mundo de 2026 revelou um novo nome entre os brasileiros que acompanham a Seleção nas arquibancadas. Bianca Casemiro, irmã do volante Casemiro, que é de São José dos Campos, tem chamado a atenção dos torcedores e conquistado espaço nas redes sociais durante o torneio.

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Aos 26 anos, Bianca acompanha os jogos da Seleção Brasileira e tem aparecido com frequência em registros feitos nos estádios e áreas destinadas aos convidados. A visibilidade ganhou força nas últimas semanas, impulsionando o crescimento de seu perfil nas redes sociais.