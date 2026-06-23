A Copa do Mundo de 2026 revelou um novo nome entre os brasileiros que acompanham a Seleção nas arquibancadas. Bianca Casemiro, irmã do volante Casemiro, que é de São José dos Campos, tem chamado a atenção dos torcedores e conquistado espaço nas redes sociais durante o torneio.
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Aos 26 anos, Bianca acompanha os jogos da Seleção Brasileira e tem aparecido com frequência em registros feitos nos estádios e áreas destinadas aos convidados. A visibilidade ganhou força nas últimas semanas, impulsionando o crescimento de seu perfil nas redes sociais.
No Instagram, onde reúne mais de 51 mil seguidores, ela compartilha parte da rotina, incluindo treinos físicos, cuidados pessoais e viagens. Em uma das publicações recentes, destacou a importância da disciplina na prática de atividades físicas. “Não é sobre motivação, é sobre constância. Tem dia que é leve, tem dia que não, mas é isso que constrói”, escreveu.
Natural de uma família ligada ao futebol, Bianca é irmã caçula do jogador da Seleção Brasileira. Ela é fruto do segundo casamento de Magda, mãe de Casemiro, e teve o atleta como uma referência após a morte do pai.
Ao longo dos anos, Bianca chegou a morar com o irmão em países da Europa onde o volante atuou durante a carreira. A relação próxima também se estende à família do jogador. Ela é madrinha de um dos filhos de Casemiro e mantém amizade com Anna Mariana, esposa do atleta.
Enquanto Casemiro segue focado na disputa da Copa do Mundo, a irmã vem ganhando destaque fora das quatro linhas e ampliando sua presença nas redes sociais, onde recebe mensagens de apoio de torcedores brasileiros.