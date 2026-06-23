A Prefeitura de Taubaté retomou as obras de pavimentação da estrada João Gadioli após a liberação de recursos estaduais que estavam pendentes desde o início do ano. Atualmente, as equipes executam a preparação da base e da sub-base da via, etapa necessária antes da aplicação do asfalto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Localizada no distrito de Quiririm, a estrada integra um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado. Os trabalhos haviam sido interrompidos enquanto a administração aguardava o repasse financeiro para dar continuidade ao cronograma.
As intervenções começaram no ano passado e já contemplaram o alargamento de um trecho da via, além da implantação de sistema de drenagem com galerias de águas pluviais, caixas de passagem, bocas de lobo e ramais.
Também foram realizados serviços de instalação de guias e sarjetas, entre outras etapas previstas no projeto de infraestrutura.
A execução da obra está sob responsabilidade de uma empresa contratada por meio de licitação. A fiscalização dos serviços é realizada por técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Taubaté.
A estrada João Gadioli é utilizada como acesso à avenida Padre Hugo Bertonazzi, conhecida como estrada do Pinhão, para motoristas que seguem pela rua André Luiz Gadioli ou pela avenida Carlos Pedroso da Silveira.