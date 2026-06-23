A Prefeitura de Taubaté retomou as obras de pavimentação da estrada João Gadioli após a liberação de recursos estaduais que estavam pendentes desde o início do ano. Atualmente, as equipes executam a preparação da base e da sub-base da via, etapa necessária antes da aplicação do asfalto.

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Localizada no distrito de Quiririm, a estrada integra um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado. Os trabalhos haviam sido interrompidos enquanto a administração aguardava o repasse financeiro para dar continuidade ao cronograma.