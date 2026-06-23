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Pavimentação em estrada do Quiririm será retomada após atraso

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Estrada João Gadioli, no Quiririm, ganhará pavimentação
Estrada João Gadioli, no Quiririm, ganhará pavimentação

A Prefeitura de Taubaté retomou as obras de pavimentação da estrada João Gadioli após a liberação de recursos estaduais que estavam pendentes desde o início do ano. Atualmente, as equipes executam a preparação da base e da sub-base da via, etapa necessária antes da aplicação do asfalto.

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Localizada no distrito de Quiririm, a estrada integra um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado. Os trabalhos haviam sido interrompidos enquanto a administração aguardava o repasse financeiro para dar continuidade ao cronograma.

As intervenções começaram no ano passado e já contemplaram o alargamento de um trecho da via, além da implantação de sistema de drenagem com galerias de águas pluviais, caixas de passagem, bocas de lobo e ramais.

Também foram realizados serviços de instalação de guias e sarjetas, entre outras etapas previstas no projeto de infraestrutura.

A execução da obra está sob responsabilidade de uma empresa contratada por meio de licitação. A fiscalização dos serviços é realizada por técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Taubaté.

A estrada João Gadioli é utilizada como acesso à avenida Padre Hugo Bertonazzi, conhecida como estrada do Pinhão, para motoristas que seguem pela rua André Luiz Gadioli ou pela avenida Carlos Pedroso da Silveira.

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