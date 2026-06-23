24 de junho de 2026
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FEMINICÍDIO

Quem era Marceli, 29 anos, morta após agressão do companheiro

Por Da Redação | Serra (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Marceli de Oliveira Gottardo
Marceli de Oliveira Gottardo

Uma mulher de 29 anos morreu após ser agredida e o companheiro dela foi preso em flagrante suspeito do crime. A vítima foi identificada como Marceli de Oliveira Gottardo, que trabalhava como vendedora e era mãe de uma menina de 7 anos.

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O caso ocorreu em um apartamento localizado no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra. A morte causou comoção entre moradores do condomínio, familiares e amigos da vítima.

De acordo com o pai de Marceli, a filha dela ainda não havia sido informada sobre a morte da mãe. A criança deverá permanecer sob os cuidados dos avós maternos e do pai.

O suspeito, Bryan Fernando Gimenes, de 26 anos, foi detido pela polícia. Em depoimento, ele afirmou que acreditava que a companheira estaria “possuída por demônios” e que iniciou as agressões com o objetivo de expulsá-los.

Segundo a Polícia Civil, Bryan foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio ou modo de execução. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

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