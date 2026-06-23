Uma mulher de 29 anos morreu após ser agredida e o companheiro dela foi preso em flagrante suspeito do crime. A vítima foi identificada como Marceli de Oliveira Gottardo, que trabalhava como vendedora e era mãe de uma menina de 7 anos.

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O caso ocorreu em um apartamento localizado no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra. A morte causou comoção entre moradores do condomínio, familiares e amigos da vítima.