Uma mulher de 29 anos morreu após ser agredida e o companheiro dela foi preso em flagrante suspeito do crime. A vítima foi identificada como Marceli de Oliveira Gottardo, que trabalhava como vendedora e era mãe de uma menina de 7 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em um apartamento localizado no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra. A morte causou comoção entre moradores do condomínio, familiares e amigos da vítima.
De acordo com o pai de Marceli, a filha dela ainda não havia sido informada sobre a morte da mãe. A criança deverá permanecer sob os cuidados dos avós maternos e do pai.
O suspeito, Bryan Fernando Gimenes, de 26 anos, foi detido pela polícia. Em depoimento, ele afirmou que acreditava que a companheira estaria “possuída por demônios” e que iniciou as agressões com o objetivo de expulsá-los.
Segundo a Polícia Civil, Bryan foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio ou modo de execução. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.