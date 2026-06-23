A Prefeitura de Jacareí vai instalar um telão no Parque da Cidade para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Masculino. A iniciativa começa nesta quarta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Escócia, às 17h.

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Antes de cada partida, a programação terá início duas horas antes do apito inicial. O espaço contará com apresentação de DJ e área destinada à comercialização de alimentos e bebidas por comerciantes instalados no bolsão de estacionamento.