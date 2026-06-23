A Prefeitura de Jacareí vai instalar um telão no Parque da Cidade para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Masculino. A iniciativa começa nesta quarta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Escócia, às 17h.
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Antes de cada partida, a programação terá início duas horas antes do apito inicial. O espaço contará com apresentação de DJ e área destinada à comercialização de alimentos e bebidas por comerciantes instalados no bolsão de estacionamento.
A estrutura contará com um telão de LED de 6 metros por 3 metros. Os torcedores poderão levar cadeiras de praia, toalhas ou cangas para acompanhar as partidas com mais conforto.
Durante os eventos, será permitida a entrada de bebidas alcoólicas, desde que estejam acondicionadas em copos descartáveis. A administração municipal informou que a entrada com coolers continuará proibida.
Segundo o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, Carlos Eduardo Dudi, a proposta busca reunir moradores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira e promover a convivência entre a população.
A segurança do público será acompanhada pela Guarda Civil Municipal durante todas as transmissões. A realização da ação ocorre em parceria entre a Prefeitura de Jacareí, o Jacareí Futebol Clube e a Rádio Mensagem.