24 de junho de 2026
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MORTE

Homem é morto a tiro em Guaratinguetá; polícia apura o caso

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprdução
Caso foi registrado na polícia
Caso foi registrado na polícia

Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (23), em uma área de mata de difícil acesso na Rua Coronel Tamarindo, em Guaratinguetá.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 14h15 pelo Centro de Operações da Polícia Militar para prestar apoio em uma ocorrência envolvendo uma vítima de ferimento por arma de fogo.

Após o chamado, uma Unidade de Suporte Avançado foi deslocada até o local. Ao chegarem à área indicada, os socorristas encontraram o homem já sem sinais vitais.

Ainda segundo o Samu, a vítima apresentava ferimento provocado por disparo de arma de fogo. A morte foi constatada pelo médico da unidade ainda no local.

A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

A identidade da vítima e a motivação do crime ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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