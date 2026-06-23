Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (23), em uma área de mata de difícil acesso na Rua Coronel Tamarindo, em Guaratinguetá.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 14h15 pelo Centro de Operações da Polícia Militar para prestar apoio em uma ocorrência envolvendo uma vítima de ferimento por arma de fogo.

Após o chamado, uma Unidade de Suporte Avançado foi deslocada até o local. Ao chegarem à área indicada, os socorristas encontraram o homem já sem sinais vitais.