A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (23), a terceira fase da Operação Game Over, voltada ao combate de jogos de azar em Taubaté. A ação foi conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) do município.
Durante diligências no bairro São Pedro, os policiais localizaram um bar onde, segundo a corporação, funcionava um esquema de “vídeo bingo”. Após a constatação da contravenção penal, a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários.
Na ação, foram apreendidos uma máquina digital de registro de apostas, um televisor utilizado para exibir os sorteios e um canhoto de extrato de apostas. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia especializada para o registro da ocorrência.
Em outro ponto da cidade, no bairro Quiririm, a equipe vistoriou um segundo bar e apreendeu uma máquina digital utilizada para registro de apostas relacionadas ao chamado “jogo do bicho”, além de bilhetes de apostas. O responsável pelo comércio também foi encaminhado à Deic para prestar esclarecimentos.
De acordo com a Polícia Civil, as ações realizadas nesta fase da operação contribuíram para a coleta de informações que devem auxiliar na continuidade das investigações.