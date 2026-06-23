A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (23), a terceira fase da Operação Game Over, voltada ao combate de jogos de azar em Taubaté. A ação foi conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) do município.

Durante diligências no bairro São Pedro, os policiais localizaram um bar onde, segundo a corporação, funcionava um esquema de “vídeo bingo”. Após a constatação da contravenção penal, a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários.

Na ação, foram apreendidos uma máquina digital de registro de apostas, um televisor utilizado para exibir os sorteios e um canhoto de extrato de apostas. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia especializada para o registro da ocorrência.