O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou apelação da Prefeitura de São José dos Campos no processo que contesta o uso de recursos do município para o custeio de atividades desportivas profissionais.

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A apelação foi analisada em sessão virtual da Primeira Turma do STJ, entre os dias 16 e 22 de junho. Os cinco ministros votaram contra o recurso.