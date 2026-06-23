A Polícia Civil identificou e localizou, nesta terça-feira (23) uma dupla suspeita de aplicar golpes em casas lotéricas na região de Taubaté. A ação foi realizada em conjunto por policiais do 1º e 4º Distritos Policiais de Taubaté, DEIC de Taubaté, Delegacia de Pindamonhangaba e Guarda Civil Municipal.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são da região de São Mateus, na capital paulista, e teriam praticado ao menos quatro golpes em casas lotéricas de Taubaté nos últimos dias. O prejuízo estimado às vítimas passa de R$ 120 mil.
A localização da dupla ocorreu após monitoramento da GCM de Taubaté, que identificou a circulação do veículo usado nas ações anteriores. Com a informação, foi montado um cerco policial.
Com apoio de policiais civis de Pindamonhangaba, os suspeitos foram abordados nas proximidades do pedágio de Moreira César. Em seguida, foram conduzidos ao 4º Distrito Policial de Taubaté, unidade responsável pelas investigações.
Na delegacia, vítimas foram ouvidas e realizaram o reconhecimento presencial dos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi reconhecida por todas as vítimas ouvidas até o momento.
A partir da abordagem e das diligências realizadas, os investigadores conseguiram esclarecer golpes praticados em quatro agências lotéricas da região. O caso foi registrado como estelionato, e as investigações continuam para apurar se há participação da dupla em outros crimes semelhantes.