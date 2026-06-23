A Polícia Civil identificou e localizou, nesta terça-feira (23) uma dupla suspeita de aplicar golpes em casas lotéricas na região de Taubaté. A ação foi realizada em conjunto por policiais do 1º e 4º Distritos Policiais de Taubaté, DEIC de Taubaté, Delegacia de Pindamonhangaba e Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são da região de São Mateus, na capital paulista, e teriam praticado ao menos quatro golpes em casas lotéricas de Taubaté nos últimos dias. O prejuízo estimado às vítimas passa de R$ 120 mil.

A localização da dupla ocorreu após monitoramento da GCM de Taubaté, que identificou a circulação do veículo usado nas ações anteriores. Com a informação, foi montado um cerco policial.