A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de atuar no transporte de drogas para o Litoral Norte. A ação ocorreu nesta semana em Ubatuba, durante uma operação de investigação voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com a corporação, investigadores realizavam um trabalho de inteligência e monitoramento em pontos de ônibus da cidade quando identificaram um indivíduo com características compatíveis com informações levantadas ao longo das apurações.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha dentro de uma mochila carregada pelo suspeito. Além da droga, também foi localizada uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .32, que estava em outro compartimento da bagagem.