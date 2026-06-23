A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de atuar no transporte de drogas para o Litoral Norte. A ação ocorreu nesta semana em Ubatuba, durante uma operação de investigação voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes.
De acordo com a corporação, investigadores realizavam um trabalho de inteligência e monitoramento em pontos de ônibus da cidade quando identificaram um indivíduo com características compatíveis com informações levantadas ao longo das apurações.
Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha dentro de uma mochila carregada pelo suspeito. Além da droga, também foi localizada uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .32, que estava em outro compartimento da bagagem.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar a origem e o destino dos entorpecentes, além de apurar a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.
A corporação destacou que segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada na região, e reforçou a importância das denúncias anônimas feitas pela população para auxiliar o trabalho policial.