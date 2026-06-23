24 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM prende traficante e apreende drogas na zona norte de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar na zona norte de São José
Drogas apreendidas pela Polícia Militar na zona norte de São José

Um traficante de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) com diversas porções de entorpecentes no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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A prisão e a apreensão das drogas ocorreram durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I pela rua José Pereira Filho, em uma área já conhecida pela prática do tráfico. Os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita manipulando objetos dentro de uma bolsa verde.

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Durante a revista, os policiais localizaram 61 porções de cocaína, 55 porções de crack, 48 porções de maconha, além de R$ 63 em dinheiro.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a prisão foi ratificada pela Polícia Civil e o boletim de ocorrência lavrado. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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