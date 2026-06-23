Um traficante de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) com diversas porções de entorpecentes no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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A prisão e a apreensão das drogas ocorreram durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I pela rua José Pereira Filho, em uma área já conhecida pela prática do tráfico. Os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita manipulando objetos dentro de uma bolsa verde.