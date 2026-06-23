A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nesta terça-feira (23) uma operação especial de fiscalização de veículos que transportam produtos perigosos na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no trecho do km 165, sentido São Paulo.

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A ação teve como foco o controle técnico de caminhões que transportam combustíveis, produtos químicos e cargas inflamáveis, com verificação de requisitos de segurança previstos na legislação específica para esse tipo de transporte.