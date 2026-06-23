A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nesta terça-feira (23) uma operação especial de fiscalização de veículos que transportam produtos perigosos na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no trecho do km 165, sentido São Paulo.
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A ação teve como foco o controle técnico de caminhões que transportam combustíveis, produtos químicos e cargas inflamáveis, com verificação de requisitos de segurança previstos na legislação específica para esse tipo de transporte.
Segundo a corporação, equipes especializadas de fiscalização de São José dos Campos e Guarulhos participaram da operação, ao lado de agentes de rotina.
O objetivo foi reforçar o efetivo e padronizar procedimentos de inspeção, incluindo análise do acondicionamento das cargas, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos motoristas e checagem da sinalização obrigatória de risco nos veículos.
A operação também contou com apoio da concessionária RioSP, que disponibilizou equipamentos termográficos para medição da temperatura de rodas e eixos dos caminhões.
A tecnologia permite a leitura em tempo real, sem necessidade de parada prolongada, auxiliando na identificação de superaquecimento em sistemas de freio e componentes mecânicos. Por fim, a medida busca prevenir falhas operacionais, travamentos e riscos de incêndio em cargas consideradas de alta periculosidade.