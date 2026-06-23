Policiais civis de São José dos Campos apreenderam 131 quilos de anfetaminas, insumos químicos e drogas em operação na região central da cidade, nesta terça-feira (23). A ação foi conduzida pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e também resultou na prisão de um suspeito.
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A operação foi realizada na rua Maria Mercedes Ferreira Maldos, no bairro Jardim Jussara, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.
Segundo a Polícia Civil, a investigação já vinha sendo conduzida pela unidade especializada, que reuniu elementos suficientes para a expedição de mandado de busca e apreensão pela Justiça.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram 23 gramas de maconha, além de aproximadamente 53,2 kg de substâncias análogas a anfetaminas.
Também foram apreendidos 77,8 quilos de insumos químicos, como acetona, lidocaína, cafeína, adrenalina e uma substância conhecida como “brilho”.
No local, ainda foram encontrados equipamentos utilizados para o preparo e fracionamento de drogas, como balanças de precisão, funil, copos, rolos de plástico, além de um telefone celular e um caderno com anotações relacionadas à atividade ilícita.
Valor do material chega a R$ 500 mil
Ao todo, a operação resultou na apreensão de cerca de 161 kg de substâncias químicas. De acordo com a Polícia Civil, o material apreendido possui alto valor no mercado ilegal, podendo ultrapassar R$ 500 mil.
Durante a ação, também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o investigado, que foi cumprido no local. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.
A operação foi coordenada pelo delegado Marcelo Augusto Boccardo Paes.