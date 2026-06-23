Policiais civis de São José dos Campos apreenderam 131 quilos de anfetaminas, insumos químicos e drogas em operação na região central da cidade, nesta terça-feira (23). A ação foi conduzida pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e também resultou na prisão de um suspeito.

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A operação foi realizada na rua Maria Mercedes Ferreira Maldos, no bairro Jardim Jussara, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.