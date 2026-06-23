Acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos leves na Serra Nova da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, a colisão ocorreu por volta das 7h43, no km 20 da SPI-065/099, na pista sentido sul.