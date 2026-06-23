Acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos leves na Serra Nova da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (23).
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De acordo com informações da Concessionária Tamoios, a colisão ocorreu por volta das 7h43, no km 20 da SPI-065/099, na pista sentido sul.
Segundo a dinâmica apurada no local, um automóvel Renault Kwid saía do retorno localizado no km 19,9 para acessar a rodovia quando o motorista não percebeu a aproximação da motocicleta, que trafegava pela faixa 1.
Houve a colisão lateral entre os veículos, fazendo com que a moto tombasse sobre a pista, enquanto o carro parou no acostamento.
O acidente mobilizou equipes de atendimento da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária. Durante o atendimento à ocorrência, todas as faixas da pista sentido sul ficaram interditadas entre 7h43 e 8h06. O acostamento permaneceu bloqueado até as 8h44 para a realização dos trabalhos de remoção e segurança.
Às 9h19, após a liberação da Polícia Militar Rodoviária, a equipe de inspeção de tráfego da concessionária realizou a remoção da motocicleta e do automóvel para a base operacional.
No carro, o ocupante não sofreu ferimentos. Já os dois ocupantes da motocicleta tiveram apenas lesões leves e receberam atendimento no local.