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EXPEDIENTE NA COPA

Prefeitura de SJC encerra atividade mais cedo em jogo do Brasil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Paço Municipal em São José dos Campos
Paço Municipal em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos informou que o expediente nesta quarta-feira (24) será encerrado mais cedo em função do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

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O horário de trabalho será cumprido até as 17h no Paço Municipal e nas repartições da Prefeitura de São José dos Campos. O jogo está marcado para 19h.

Segundo a administração, os setores emergenciais manterão as atividades normais em unidades e órgãos que prestam atendimento ininterrupto à população, como hospitais, unidades de pronto atendimento e Guarda Civil Municipal.

Estabelecida pelo Decreto 20.289/2026, a medida assegura a continuidade dos serviços essenciais e está de acordo com a prática adotada pelas demais categorias profissionais, informou a Prefeitura.

“Trata-se de uma tradição que ocorre em todo o país no período imediatamente anterior às partidas da Seleção Brasileira na maior competição internacional de futebol”, disse o governo municipal.

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