A Prefeitura de São José dos Campos informou que o expediente nesta quarta-feira (24) será encerrado mais cedo em função do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.
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O horário de trabalho será cumprido até as 17h no Paço Municipal e nas repartições da Prefeitura de São José dos Campos. O jogo está marcado para 19h.
Segundo a administração, os setores emergenciais manterão as atividades normais em unidades e órgãos que prestam atendimento ininterrupto à população, como hospitais, unidades de pronto atendimento e Guarda Civil Municipal.
Estabelecida pelo Decreto 20.289/2026, a medida assegura a continuidade dos serviços essenciais e está de acordo com a prática adotada pelas demais categorias profissionais, informou a Prefeitura.
“Trata-se de uma tradição que ocorre em todo o país no período imediatamente anterior às partidas da Seleção Brasileira na maior competição internacional de futebol”, disse o governo municipal.