A Prefeitura de São José dos Campos informou que o expediente nesta quarta-feira (24) será encerrado mais cedo em função do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

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O horário de trabalho será cumprido até as 17h no Paço Municipal e nas repartições da Prefeitura de São José dos Campos. O jogo está marcado para 19h.