O cantor Amado Batista foi condenado a pagar R$ 453 mil aos pais de uma criança que morreu em uma fazenda dele em Goianápolis (GO). O acidente ocorreu em 2022, quando um menino de 3 anos se afogou na piscina da propriedade onde os pais trabalhavam como caseiros. A informação é do portal Metrópoles.

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A decisão, assinada em 15 de junho pelo juiz Leonardo Martins, da Vara Cível da cidade, determina o pagamento de R$ 226,5 mil para cada um dos pais. Ainda cabe recurso.