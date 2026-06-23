Um homem foi preso na manhã de segunda-feira (22) após agredir a companheira no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A ocorrência de violência doméstica foi atendida por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a denúncia e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito, que foi abordado e detido após a constatação da agressão contra a vítima.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça a importância das denúncias em casos de violência doméstica. Segundo a corporação, a comunicação rápida às autoridades é essencial para garantir a proteção das vítimas e permitir a atuação imediata das forças de segurança.