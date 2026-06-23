A Defesa Civil de Pindamonhangaba realizou, na última sexta-feira (19), a remoção de um enxame de abelhas migratórias que havia se instalado em um ponto de ônibus nas proximidades do bairro Cidade Nova. A ação garantiu a segurança de moradores e usuários do transporte público, além de preservar os insetos por meio de um manejo adequado.

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O enxame foi identificado por equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante serviços de zeladoria na região da rotatória do Cidade Nova. Moradores relataram preocupação com a presença das abelhas e o risco de acidentes no local, que registra grande circulação de pessoas.