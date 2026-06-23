A Defesa Civil de Pindamonhangaba realizou, na última sexta-feira (19), a remoção de um enxame de abelhas migratórias que havia se instalado em um ponto de ônibus nas proximidades do bairro Cidade Nova. A ação garantiu a segurança de moradores e usuários do transporte público, além de preservar os insetos por meio de um manejo adequado.
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O enxame foi identificado por equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante serviços de zeladoria na região da rotatória do Cidade Nova. Moradores relataram preocupação com a presença das abelhas e o risco de acidentes no local, que registra grande circulação de pessoas.
Diante da situação, os servidores isolaram a área e orientaram a população a manter distância até a chegada da Defesa Civil, acionada imediatamente. A equipe especializada realizou a captura do enxame e fez a soltura das abelhas em um local apropriado, eliminando os riscos para a população sem causar danos aos insetos.
Abelhas formaram colmeia durante deslocamento
Segundo a Defesa Civil, as abelhas migratórias costumam fazer paradas temporárias durante o deslocamento em busca de locais adequados para formar novas colmeias. Nesses períodos, geralmente apresentam comportamento tranquilo, desde que não sejam perturbadas.
O diretor da Defesa Civil, Michel Cassiano, explicou que o atendimento é priorizado em situações que oferecem risco à população. De acordo com ele, as equipes atuam principalmente em ocorrências envolvendo abelhas com ferrão e marimbondos em escolas, unidades de saúde, instituições de longa permanência para idosos e locais de grande circulação, como pontos de ônibus e vias públicas.
A orientação é que a população nunca tente remover ou espantar enxames por conta própria. Em casos de risco, o serviço deve ser acionado pelo telefone 199, que funciona gratuitamente 24 horas por dia.
A Defesa Civil também esclarece que enxames instalados em áreas isoladas, sem circulação de pessoas, normalmente não exigem intervenção imediata, pois as abelhas tendem a permanecer nesses locais apenas por um curto período antes de seguir para um abrigo definitivo.