Segurança, conforto e beleza! A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, realizou no mês de junho a reinauguração de três unidades escolares dos bairros Bandeira Branca e Parque Califórnia, depois de grandes trabalhos de reforma. Os trabalhos, que também se iniciam em breve em outras quatro escolas da cidade, têm como objetivo proporcionar melhores condições de acolhimento e ensino para as crianças atendidas.

No Bandeira Branca, a revitalização contemplou a Creche Profª Evanil França e a EMEI Jean Jacques Rousseau. No Parque Califórnia, a EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira também foi contemplada.

Reformas

Na Creche Profª Evanil França, foram realizadas troca de telhado e piso do refeitório, além de novas pinturas com cores mais lúdicas nas áreas interna e externa. O investimento foi de cerca de R$ 900 mil.

O Felipe Rizziolli e a Karina Michele são pais do Théo (3 anos), estudante da creche, e da Sarah (4 anos), estudante da EMEI. Eles contam que acompanharam de perto as mudanças. “Estava precisando muito da reforma nas duas escolas e nós achamos nota 10 para toda a equipe e Prefeitura que fez esse trabalho”, afirmou, Felipe. “Achei muito bacana porque agora eles têm mais opções pedagógicas e o colorido da escola traz alegria também. Ficou muito acolhedor! Só tenho a agradecer”, acrescentou, Karina.

Já na EMEI Jean Jacques Rousseau, entre os serviços, houve troca de piso completa na unidade, de todo o telhado do pátio e do corredor, além da nova pintura. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

A Mayara Vieira é mãe do Lucca (5 anos), estudante da EMEI. Ela diz ter se surpreendido com a agilidade dos serviços no local. “É uma alegria sem tamanho! No começo eu estava bastante preocupada, mas hoje vejo que é a segurança deles e o conforto também. Chegar na escola e ver como ela está bonita, a alegria das crianças também, não tem nem o que dizer”, afirmou, Mayara.

No Parque Califórnia, a EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira teve o telhado de todo o pátio substituído. A unidade também ganhou reforma de piso e novas pinturas.

A Cynthia Quintanilha é mãe da Júlia, que está na EMEI há dois anos. Ela acompanhou a reinauguração de perto. “A escola antes estava bem apagadinha, precisando de reforma no teto, no chão, agora está bem mais bonita e alegre com tudo novinho. A segurança fica maior e o ambiente fica mais agradável para eles estudarem também”, disse.

Outras reformas

Neste momento, além das três unidades reinauguradas, outras quatro irão passar por serviços de reforma em breve, em diferentes bairros da cidade. São elas a EMEI João Lino Filho, EMEF Ricardina dos Santos Moraes, EMEF Presbítero Mabito Shoji e Creche Geralda Pinheiro O investimento total é de R$ 8,1 milhões.