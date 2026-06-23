O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h37 desta terça-feira (23) para combater um incêndio no tradicional Mercado Balbino, localizado na rua Sebastião Ângelo da Costa, na região central de Arapeí. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens registradas por moradores mostram as chamas consumindo a parte térrea do estabelecimento e avançando para os fundos do segundo pavimento do imóvel.