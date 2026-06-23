O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h37 desta terça-feira (23) para combater um incêndio no tradicional Mercado Balbino, localizado na rua Sebastião Ângelo da Costa, na região central de Arapeí. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
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Imagens registradas por moradores mostram as chamas consumindo a parte térrea do estabelecimento e avançando para os fundos do segundo pavimento do imóvel.
O fogo chegou ao telhado, gerando preocupação entre vizinhos e pessoas que acompanhavam a ocorrência durante a madrugada.
Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado por moradores da cidade. As chamas atingiram a área onde estavam armazenadas as mercadorias do estabelecimento, enquanto a cozinha permaneceu intacta.
Bombeiros eliminaram focos remanescentes
Após controlar a situação, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar a reignição do fogo, além de garantir a segurança da edificação.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área afetada tem cerca de 150 metros quadrados, abrangendo o pavimento térreo, onde funciona o mercadinho, e o piso superior utilizado como depósito. O imóvel não possuía sistema de proteção contra incêndio.
O proprietário acompanhou toda a ocorrência e equipes da Defesa Civil também prestaram apoio no atendimento. As causas do incêndio não foram informadas.