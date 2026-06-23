O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio de grandes proporções em uma empresa localizada na avenida Lucas Nogueira Garcez, no bairro Jardim Nova Esperança, em Jacareí, durante a madrugada desta terça-feira (23). A ocorrência foi registrada à 0h01 e não deixou vítimas.

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De acordo com a corporação, as chamas atingiram um caminhão, um trator e reservatórios que armazenavam óleo lubrificante e graxa. O calor provocou o rompimento dos recipientes, causando o derramamento dos materiais sobre o solo e contribuindo para a propagação do incêndio.