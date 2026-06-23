A Embraer e a OGMA concluíram a primeira manutenção programada de 24 meses de uma aeronave C-390 Millennium operada pela Força Aérea da Hungria. O serviço foi realizado nas instalações da OGMA, em Portugal.
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A Embraer afirmou que a atividade marca “um avanço para o programa, além de reforçar a solidez da estrutura de suporte do C-390 Millennium na Europa”.
A iniciativa integra o recente contrato de serviços firmado pela Embraer para apoiar a frota de C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria. O valor do negócio não foi divulgado.
“A conclusão desta primeira manutenção do C-390 Millennium na OGMA representa um marco importante para nossas operações”, afirmou o brigadeiro-general Tamás Bali, comandante da Força Aérea da Hungria.
“Estamos muito satisfeitos com a execução geral e com o elevado nível de expertise técnica demonstrado pelas equipes. A estreita colaboração entre a Força Aérea da Hungria, a OGMA e a Embraer garantiu um processo ágil e bem coordenado. Estamos satisfeitos com o resultado e com o nível de suporte prestado ao longo de toda a manutenção.”
“A manutenção do C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria representa um passo importante no fortalecimento de nossas capacidades de suporte na Europa”, afirmou Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e Pós-vendas da Embraer Serviços & Suporte.
“Em conjunto com a OGMA, entregamos um serviço robusto e eficiente, que contribui para a prontidão operacional e a satisfação de longo prazo do cliente. Esse resultado reforça nosso compromisso com a entrega de soluções confiáveis e de alto desempenho para clientes na Europa e em todo o mundo.”
Contrato com a Hungria
O contrato de serviços entre a Embraer e a Força Aérea da Hungria inclui manutenção, soluções logísticas e suporte técnico, apoiados pela rede europeia de serviços da Embraer. A Hungria é o segundo operador do C-390 na OTAN e recebeu sua frota completa de duas aeronaves em novembro de 2025. Desde a entrada em operação, no final de 2024, as aeronaves vêm demonstrando elevado desempenho operacional.
“O C-390 Millennium é uma aeronave multimissão de nova geração, projetada para operar em ambientes exigentes. É capaz de cumprir uma ampla gama de missões, incluindo transporte de cargas e tropas, evacuação médica, ajuda humanitária, busca e salvamento, lançamento de cargas com precisão, operações com paraquedistas e reabastecimento em voo. As aeronaves húngaras são as primeiras equipadas com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) modular do tipo roll-on/roll-off, ampliando sua capacidade para missões médicas avançadas”, informou a Embraer.