A Embraer e a OGMA concluíram a primeira manutenção programada de 24 meses de uma aeronave C-390 Millennium operada pela Força Aérea da Hungria. O serviço foi realizado nas instalações da OGMA, em Portugal.

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A Embraer afirmou que a atividade marca “um avanço para o programa, além de reforçar a solidez da estrutura de suporte do C-390 Millennium na Europa”.