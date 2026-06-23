O professor Nilson Antonio de Assunção, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), morreu após ser arrastado pela correnteza na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete. O corpo da vítima, de 54 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (22), no segundo dia de buscas.
O acidente aconteceu na tarde de domingo (21), durante uma atividade de lazer com amigos. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Nilson desapareceu por volta das 17h30, depois de escorregar e cair na água em um trecho da cachoeira.
De acordo com o relato de um amigo que estava com ele no momento do acidente, parte do grupo caminhava pela área da cachoeira quando Nilson e outro homem escorregaram próximo às últimas pedras do local. O amigo conseguiu se apoiar em uma pedra e sair da água, mas o professor acabou sendo levado pela força da correnteza.
Ainda conforme o depoimento, houve tentativa de socorro, mas não foi possível alcançar Nilson. Em determinado momento, o amigo perdeu o contato visual com a vítima, que submergiu e não foi mais vista.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou os trabalhos de busca ainda no domingo. As ações foram retomadas na manhã desta segunda-feira, quando o corpo foi localizado. Após a confirmação, o policiamento territorial foi acionado, e os bombeiros permaneceram no apoio até a conclusão dos trabalhos da polícia.
Em nota, a Unifesp lamentou a morte do professor e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e estudantes. A instituição informou que recebeu com profundo pesar a confirmação do falecimento e destacou que, por respeito à família e à apuração conduzida pelas autoridades, não comentará detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido.
Nilson atuava como professor de Química Analítica para os cursos de graduação em Química, Farmácia e Bioquímica e Engenharia Química na Unifesp. Ele também era orientador no programa de pós-graduação em Medicina Translacional, da Unifesp.
A Cachoeira do Novo Mundo fica na região do Pico dos Marins, uma das áreas mais conhecidas da Serra da Mantiqueira no Vale do Paraíba. O local atrai visitantes por suas trilhas, cachoeiras e formações rochosas, mas também possui trechos de difícil acesso e pontos com correnteza forte.