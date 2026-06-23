O professor Nilson Antonio de Assunção, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), morreu após ser arrastado pela correnteza na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete. O corpo da vítima, de 54 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (22), no segundo dia de buscas.

O acidente aconteceu na tarde de domingo (21), durante uma atividade de lazer com amigos. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Nilson desapareceu por volta das 17h30, depois de escorregar e cair na água em um trecho da cachoeira.

De acordo com o relato de um amigo que estava com ele no momento do acidente, parte do grupo caminhava pela área da cachoeira quando Nilson e outro homem escorregaram próximo às últimas pedras do local. O amigo conseguiu se apoiar em uma pedra e sair da água, mas o professor acabou sendo levado pela força da correnteza.