Dois homens foram condenados a 12 anos de prisão pela morte de um jovem de 21 anos em São Sebastião. O julgamento ocorreu nessa segunda-feira (22).

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Em sessão do Tribunal do Júri de São Sebastião, o Ministério Público de São Paulo obteve a condenação dos dois homens pela participação em um homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.