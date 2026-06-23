24 de junho de 2026
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JULGAMENTO

Homens são condenados a 12 anos por morte de jovem no Litoral

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Sessão foi do Tribunal do Júri de São Sebastião (imagem ilustrativa)
Sessão foi do Tribunal do Júri de São Sebastião (imagem ilustrativa)

Dois homens foram condenados a 12 anos de prisão pela morte de um jovem de 21 anos em São Sebastião. O julgamento ocorreu nessa segunda-feira (22).

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Em sessão do Tribunal do Júri de São Sebastião, o Ministério Público de São Paulo obteve a condenação dos dois homens pela participação em um homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o MP, a sentença impôs a cada um dos réus a pena de 12 anos de prisão, em regime inicial fechado.

O MP informou que ficou demonstrado que os criminosos planejaram a morte do jovem de 21 anos em virtude de desentendimentos ocorridos entre ele e um dos réus quando ambos cumpriam medida socioeducativa na Fundação Casa.

O promotor de Justiça Rodrigo Lucio Borges relatou nos autos que a vítima foi atraída a um local conhecido como Morro dos Mineiros. Ao perceber que se tratava de uma emboscada, o homem tentou fugir, mas foi atingido por disparos de arma de fogo. A tese foi sustentada em plenário pela também promotora Renata Borba Montes.

Os réus não poderão recorrer da decisão em liberdade.

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