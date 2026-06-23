24 de junho de 2026
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EVENTO BENEFICIENTE

Arraiá Solidário começa hoje em Taubaté com atrações gratuitas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem Ilustrativa
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O Arraiá Solidário começa nesta terça-feira (23), em Taubaté, com opções gastronômicas e atrações culturais gratuitas. O evento beneficente vai até  26 de junho, das 14h às 22h. Toda a verba arrecadada com a venda de alimentos será revertida para as instituições Bom Pastor, Alvorada, São Rafael e Rotary Club.

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O cardápio das barracas inclui pipoca, churros, doces típicos, tortas salgadas, cafés, chocolate quente, chope e refrigerantes.

Agenda

As apresentações artísticas começam sempre às 19h. Confira a agenda completa:

  • 23 de junho: Show sertanejo com Cristiano Barreto

  • 25 de junho: Apresentação de dança da Escola Fêgo Camargo

26 de junho: Show de forró com a Banda Trio Passos

Localização

A festa acontece na Praça de Eventos do Taubaté Shopping, que fica na avenida Charles Schnneider, nº 1700, Vila Costa, em Taubaté.

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