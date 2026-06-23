O Arraiá Solidário começa nesta terça-feira (23), em Taubaté, com opções gastronômicas e atrações culturais gratuitas. O evento beneficente vai até 26 de junho, das 14h às 22h. Toda a verba arrecadada com a venda de alimentos será revertida para as instituições Bom Pastor, Alvorada, São Rafael e Rotary Club.

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O cardápio das barracas inclui pipoca, churros, doces típicos, tortas salgadas, cafés, chocolate quente, chope e refrigerantes.

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