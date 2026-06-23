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Carro com mãe e bebê cai em ribanceira na Via Dutra, em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Carro saiu da pista e caiu na ribanceira às margens da Via Dutra
Carro saiu da pista e caiu na ribanceira às margens da Via Dutra

Um automóvel com uma mãe e um bebê de 1 ano e meio saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia Presidente Dutra, no km 93,3, no trecho de Pindamonhangaba, na manhã desta terça-feira (23).

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois automóveis e uma carreta envolveram-se no acidente por volta de 12h30, na pista sentido São Paulo.

O carro com a mãe e o bebê saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da estrada. Não houve vítimas, nem mesmo o bebê, que estava numa cadeirinha no banco traseiro do automóvel (foto abaixo) e não se feriu.

"Bebê ficou sem nenhum arranhão. Uso correto da cadeirinha”, disse a PRF.

A pista foi liberada após a remoção dos veículos. Há lentidão no trecho em razão da curiosidade de motoristas.

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