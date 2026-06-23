Um automóvel com uma mãe e um bebê de 1 ano e meio saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia Presidente Dutra, no km 93,3, no trecho de Pindamonhangaba, na manhã desta terça-feira (23).

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois automóveis e uma carreta envolveram-se no acidente por volta de 12h30, na pista sentido São Paulo.