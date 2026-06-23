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ACIDENTES

Em 4 dias, acidentes matam 2 motoboys em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Eduardo e Pedro morreram em acidentes
Eduardo e Pedro morreram em acidentes

Dois motoboys morreram em acidentes de trânsito em um intervalo de quatro dias em São José dos Campos. As duas ocorrências foram registradas na zona sul da cidade e provocaram comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas.

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O caso mais recente aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde. Pedro Guilherme Coelho, 27 anos, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus no cruzamento com a rua Koichi Matsumura.

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para o atendimento da ocorrência e para a organização do trânsito no local. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades.

A morte de Pedro gerou diversas manifestações nas redes sociais. Familiares e amigos publicaram mensagens de despedida e lamentaram a perda. Em uma das homenagens, um familiar escreveu: “Meu irmão acabou de ir morar com Deus. Te amo eternamente com todas as forças.”

Quatro dias antes, na quinta-feira (18), outro motoboy também morreu em um acidente na zona sul da cidade. A vítima foi identificada como Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos. Segundo familiares, ele estava trabalhando no momento da colisão.

As duas mortes em poucos dias chamam a atenção para os riscos enfrentados por motociclistas, especialmente profissionais que dependem da moto para trabalhar diariamente nas ruas da cidade. Nas redes sociais de OVALE, centenas de comentários discutiram a segurança e imprudência nas vias de São José.

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