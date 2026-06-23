Dois motoboys morreram em acidentes de trânsito em um intervalo de quatro dias em São José dos Campos. As duas ocorrências foram registradas na zona sul da cidade e provocaram comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas.
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O caso mais recente aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde. Pedro Guilherme Coelho, 27 anos, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus no cruzamento com a rua Koichi Matsumura.
Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para o atendimento da ocorrência e para a organização do trânsito no local. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades.
A morte de Pedro gerou diversas manifestações nas redes sociais. Familiares e amigos publicaram mensagens de despedida e lamentaram a perda. Em uma das homenagens, um familiar escreveu: “Meu irmão acabou de ir morar com Deus. Te amo eternamente com todas as forças.”
Quatro dias antes, na quinta-feira (18), outro motoboy também morreu em um acidente na zona sul da cidade. A vítima foi identificada como Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos. Segundo familiares, ele estava trabalhando no momento da colisão.
As duas mortes em poucos dias chamam a atenção para os riscos enfrentados por motociclistas, especialmente profissionais que dependem da moto para trabalhar diariamente nas ruas da cidade. Nas redes sociais de OVALE, centenas de comentários discutiram a segurança e imprudência nas vias de São José.