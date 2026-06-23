Dois motoboys morreram em acidentes de trânsito em um intervalo de quatro dias em São José dos Campos. As duas ocorrências foram registradas na zona sul da cidade e provocaram comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas.

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O caso mais recente aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde. Pedro Guilherme Coelho, 27 anos, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus no cruzamento com a rua Koichi Matsumura.