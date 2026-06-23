24 de junho de 2026
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FESTA JUNINA

Festa da Bondade chega a SJC com música e gastronomia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Festa da Bondade
Festa da Bondade

A tradicional Festa da Bondade 2026 está de volta ao Parque da Cidade, em São José dos Campos. O evento promete reunir milhares de moradores e turistas entre os dias 26 e 28 de junho e de 3 a 5 de julho, com parque de diversões, fazendinha, feira de artesanato e apresentações de danças tradicionais e quadrilhas.

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O destaque é a grande praça de alimentação dedicada aos sabores juninos típicos, como pamonha, curau, canjica, além de arroz doce, bolo de fubá, paçoca e bebidas como quentão e vinho quente.

Toda a renda obtida com a venda dos produtos é revertida para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelas entidades participantes ao longo do ano.

A festa funcionará das 11h às 22h, com entrada totalmente gratuita. O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana, São José dos Campos. Entrada gratuita.

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