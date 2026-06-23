A Prefeitura de Taubaté iniciou um trabalho de recuperação de córregos após ser contemplada pelo Programa Rios Vivos, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo coordenada pela SP Águas, voltada à recuperação, revitalização e melhoria das condições hidráulicas de rios, córregos e demais corpos hídricos paulistas.

O programa tem como objetivo promover ações de desassoreamento, limpeza e recuperação ambiental de cursos d'água, contribuindo para a ampliação da capacidade de escoamento das águas, redução dos riscos de alagamentos e enchentes, melhoria da qualidade ambiental e fortalecimento da segurança hídrica dos municípios.

A ação já teve início no Córrego do Piracangaguá, entre os bairros Santa Tereza e Quiririm, onde os trabalhos abrangem cerca de 3,3 quilômetros de extensão.

Outro importante curso d'água beneficiado do município é o Córrego do Convento Velho, no bairro Jardim Ana Rosa, onde será realizada intervenção em aproximadamente 420 metros de extensão.

As intervenções previstas incluem a remoção de sedimentos acumulados no leito dos córregos, limpeza das margens e demais serviços necessários para a recuperação da capacidade hidráulica dos cursos d'água. Essas ações contribuem para melhorar o fluxo das águas, reduzir pontos de assoreamento e minimizar riscos de transbordamentos durante períodos de chuvas intensas.

A participação de Taubaté no Programa Rios Vivos reforça o compromisso da administração municipal com a gestão sustentável dos recursos hídricos, a prevenção de enchentes e a melhoria da qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Taubaté acompanhará a execução dos serviços em conjunto com os órgãos estaduais responsáveis, garantindo o adequado desenvolvimento das atividades e os benefícios esperados para as comunidades atendidas.