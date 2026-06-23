São José dos Campos foi escolhida para liderar a Rede Latino-Americana de Cidades Inteligentes, iniciativa vinculada à FLACMA (Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais). A cerimônia de posse foi realizada nesta terça-feira (16), durante a abertura da 14ª edição do Smart City Business Brazil Congress, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A indicação reconhece a trajetória construída pelo município ao longo das últimas décadas, marcada pela integração entre universidades, centros de pesquisa, empresas e poder público em torno da inovação e do desenvolvimento sustentável.

A proposta da rede é ampliar a troca de experiências entre cidades da América Latina, fortalecendo políticas públicas voltadas à transformação urbana.

Inovação

Segundo o secretário-geral da FLACMA, Fernando Arnaiz Ramos, a escolha recaiu sobre a cidade e o modelo de desenvolvimento consolidado ao longo do tempo.

“Escolhemos a cidade e a trajetória que a sustenta. São José dos Campos não aderiu à inovação de última hora; vem cultivando esse caminho há muitos anos. Trata-se do resultado de uma decisão tomada há bastante tempo e mantida ao longo dos anos, na qual universidades, centros de pesquisa, empresas e a administração pública aprenderam a trabalhar em conjunto em favor da inovação e do desenvolvimento futuro”, afirmou.

Secretário-geral da FLACMA, Fernando Arnaiz destaca a capacidade de São José de articular soluções | Foto: Divulgação

Para Arnaiz Ramos, a liderança representa mais do que o reconhecimento de iniciativas tecnológicas isoladas.

“Essa liderança não é um reconhecimento a uma solução tecnológica específica, mas à capacidade de um governo local de planejar, sustentar e articular ações de forma contínua ao longo do tempo. É isso que a rede de cidades inteligentes espera levar adiante, de cidade em cidade, de município em município, de experiência em experiência.”

O secretário-geral da FLACMA destacou ainda que a transformação urbana depende da colaboração entre governos e sociedade.

“As cidades não se transformam apenas por meio da tecnologia, mas por governos e cidadãos dispostos a compartilhar conhecimentos. E, ao final, a melhor maneira de fortalecer o municipalismo na região é justamente a disposição de dividir aquilo que foi aprendido.”

A escolha da 14ª edição do Smart City Business Brazil Congress como palco para a posse de São José dos Campos reforça a importância do evento no cenário da inovação urbana na América Latina.

Espaço de conexão

Reconhecido como o principal espaço de conexão entre gestores públicos, líderes empresariais e especialistas em cidades inteligentes, o congresso deve reunir cerca de 7 mil participantes, além de 120 palestrantes e 300 debatedores em reuniões estratégicas.

Para Leopoldo de Albuquerque, presidente global do Instituto Smart City Business America, o ambiente criado pelo congresso está alinhado aos objetivos da Rede Latino-Americana de Cidades Inteligentes.

“O Smart City Business Brazil representa exatamente o ambiente de cooperação e troca de conhecimento que a rede busca estimular entre os municípios da região”, afirma.

Trajetória que sustenta a liderança

De acordo com publicação do próprio congresso, São José dos Campos chega à liderança da Rede Latino-Americana de Cidades Inteligentes respaldada por resultados e reconhecimentos internacionais. O município é atualmente o único do Brasil a possuir a certificação de Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável no nível Platina, classificação máxima prevista pelas normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123.

Obtida em março de 2022, a certificação foi mantida em auditorias anuais consecutivas realizadas em 2023, 2024 e 2025. Em novembro do ano passado, a cidade também conquistou a certificação ISO 37125, baseada em 133 indicadores ESG, tornando-se uma das primeiras do mundo a atender aos requisitos da norma.

São José é a mais segura do Brasil entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, graças a iniciativas como o CSI | Foto: PMSJC

Os avanços se refletem em diferentes áreas da gestão pública. São José dos Campos é hoje a cidade mais segura do Brasil entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, resultado de investimentos em monitoramento e integração das forças de segurança por meio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Na mobilidade urbana, o município se prepara para operar a primeira frota de transporte coletivo 100% elétrica do país, iniciativa que alia inovação tecnológica, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental.

À frente da Rede Latino-Americana de Cidades Inteligentes, São José dos Campos terá a missão de ampliar a cooperação entre municípios e compartilhar experiências bem-sucedidas, contribuindo para a construção de cidades mais inovadoras, resilientes e sustentáveis em toda a região.