Dois homens foram presos pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, nesta terça-feira (23), durante operação contra quadrilha suspeita de quatro roubos de vans nas rodovias Dom Pedro 1º e Carvalho Pinto, na altura de Jacareí.
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A ação teve três alvos com mandados de busca e de prisão, mas o terceiro investigado não foi localizado. Ele é considerado foragido.
Os dois presos residem em Santa Isabel. Após o cumprimento das ordens judiciais, eles foram apresentados na Central de Polícia Judiciária de Arujá e permaneceram à disposição da Justiça.
Na casa de um dos investigados, os policiais encontraram algumas rodas de vans. O material foi apreendido e será analisado para que a Polícia Civil verifique a origem das peças e eventual relação com os veículos roubados.
A investigação também busca identificar os receptadores responsáveis pela compra, revenda ou distribuição das peças retiradas das vans. A apuração considera que os veículos eram levados para locais de desmanche após os assaltos.
Como eram praticados os crimes
De acordo com a investigação da DIG, os criminosos simulavam a existência de uma pane nas vans escolhidas como alvo. Eles chamavam a atenção dos motoristas e indicavam que havia algum problema no veículo, com o objetivo de convencer as vítimas a parar no acostamento.
Assim que o motorista parava, os assaltantes faziam a abordagem. As vítimas eram rendidas e tinham a liberdade restringida enquanto outros integrantes do grupo retiravam as vans do local.
A estratégia explorava uma preocupação legítima dos condutores com possíveis falhas mecânicas. Ao acreditar no alerta, a vítima reduzia a velocidade e buscava um local para parar, o que facilitava a ação dos criminosos.
As vítimas permaneciam sob controle dos assaltantes até que os veículos fossem levados. A informação divulgada pela Polícia Civil aponta que houve restrição da liberdade durante os roubos.
Esse método dificultava o pedido imediato de ajuda e dava tempo para que a van fosse retirada da rodovia. A polícia apura a participação de cada investigado nas abordagens, na vigilância das vítimas e no transporte dos veículos.
Roubos ocorreram em sequência
Os quatro roubos ocorreram em sequência nas rodovias Dom Pedro I e Carvalho Pinto, em trechos próximos ao município de Jacareí. A repetição do modo de ação ajudou a equipe de Patrimônios da DIG a identificar um possível padrão e chegar aos suspeitos.
As vans eram desmontadas após os roubos, conforme a apuração policial. As peças seguiam para venda no mercado paralelo, o que permitia a divisão dos veículos em itens com identificação mais difícil.
Rodas, pneus, componentes mecânicos, peças de carroceria e equipamentos internos podem entrar em diferentes canais de comércio irregular. Por esse motivo, a investigação não terminou com as duas prisões.
A DIG agora tenta identificar quem recebia, armazenava, transportava ou comercializava os componentes. A localização dos receptadores pode ajudar a polícia a descobrir onde as vans foram desmontadas e qual era o destino final das peças.
Policiais procuram os receptadores
A receptação sustenta a cadeia econômica de crimes contra veículos. Sem compradores ou intermediários, peças retiradas de vans roubadas encontram maior dificuldade para chegar ao mercado.
A Polícia Civil pretende analisar os objetos apreendidos, dados de telefones, possíveis registros de venda e outras provas obtidas durante as buscas. Novos mandados ou prisões podem ocorrer caso a apuração identifique outros participantes.
Os investigadores também recolheram outros elementos que podem auxiliar na identificação dos envolvidos e dos pontos de desmanche. A Polícia Civil não informou, até a publicação desta reportagem, se alguma van completa foi recuperada.