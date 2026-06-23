Dois homens foram presos pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, nesta terça-feira (23), durante operação contra quadrilha suspeita de quatro roubos de vans nas rodovias Dom Pedro 1º e Carvalho Pinto, na altura de Jacareí.

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A ação teve três alvos com mandados de busca e de prisão, mas o terceiro investigado não foi localizado. Ele é considerado foragido.