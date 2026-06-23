Um incêndio interditou uma casa em Taubaté e causou danos estruturais no imóvel na noite de segunda-feira (22). A Defesa Civil identificou avarias significativas, principalmente no telhado, e proibiu a entrada na residência. A Polícia Civil apura a suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa, mas as testemunhas não viram o início das chamas e ninguém foi preso.

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O incêndio ocorreu em uma casa da rua Edmundo Morewood, na Vila Edmundo, por volta das 20h53. O Corpo de Bombeiros combateu o fogo antes da chegada da Polícia Militar.