Um incêndio interditou uma casa em Taubaté e causou danos estruturais no imóvel na noite de segunda-feira (22). A Defesa Civil identificou avarias significativas, principalmente no telhado, e proibiu a entrada na residência. A Polícia Civil apura a suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa, mas as testemunhas não viram o início das chamas e ninguém foi preso.
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O incêndio ocorreu em uma casa da rua Edmundo Morewood, na Vila Edmundo, por volta das 20h53. O Corpo de Bombeiros combateu o fogo antes da chegada da Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, a equipe dos bombeiros já havia deixado o endereço. Agentes da Defesa Civil de Taubaté permaneciam no local para avaliar os danos e os riscos estruturais.
As chamas atingiram uma residência habitada e provocaram danos que impediram o acesso de moradores e policiais. A Defesa Civil realizou uma avaliação inicial e decidiu interditar o imóvel.
Da parte externa, os policiais visualizaram avarias de grande porte. O telhado aparecia como uma das áreas mais atingidas.
A interdição consta no Auto nº 21450/2026, anexado ao sistema da Polícia Civil. A medida busca evitar acidentes após o fogo, como queda de telhas, colapso de paredes, choque elétrico ou desabamento parcial.
O boletim não informa o valor do prejuízo nem o número total de cômodos atingidos. Também não há registro de pessoas feridas.
A equipe identificou danos estruturais suficientes para impedir a entrada na casa. A Polícia Militar não teve autorização para acessar o interior por causa do risco.
A interdição não define, por si só, que o imóvel perdeu toda a estrutura. Uma análise posterior deverá indicar quais reparos serão necessários e se haverá condição de retorno.
Familiares suspeitam de uma mulher
Familiares relataram aos policiais que suspeitavam de uma mulher ligada à residência. Eles associaram a hipótese a um desentendimento ocorrido antes do incêndio.
As testemunhas, porém, deixaram claro que não presenciaram o momento em que o fogo começou. Por isso, o relato representa uma suspeita e não uma confirmação de autoria.
A ocorrência recebeu o registro inicial de incêndio em casa habitada. A Polícia Civil solicitou perícia para verificar o ponto de origem das chamas, a presença de materiais inflamáveis e outros vestígios.
Até a conclusão dos exames, não é possível afirmar se o incêndio resultou de uma ação intencional, acidente, falha elétrica ou outra causa.