24 de junho de 2026
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RETORNO SEGURO

SP: Operação apreende 272 celulares na volta de saída temporária

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP-SP
Equipes da Polícia Penal em varredura com apoio dos canis
Equipes da Polícia Penal em varredura com apoio dos canis

A Operação Retorno Seguro, da Polícia Penal de São Paulo, completou um ano com a apreensão de 57 kg de drogas e 272 celulares. A ação fiscaliza os arredores dos presídios de regime semiaberto durante a volta dos presos beneficiados pela saída temporária.

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Os materiais ilícitos foram localizados nas áreas externas das unidades. Segundo a polícia, os detentos escondiam os pacotes nesses locais para resgatá-los depois, durante atividades laborais. No total, os agentes apreenderam 51 kg de maconha, 6 kg de cocaína, 174 g de haxixe e 103 unidades de drogas sintéticas, além dos aparelhos telefônicos.

Criada em março de 2025, a operação mobiliza dezenas de policiais penais e cães de faro.  Para barrar a entrada dos materiais, as unidades utilizam escâneres corporais, aparelhos de raios X e revista mecânica em todos os objetos que entram nos presídios.

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