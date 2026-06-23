A Operação Retorno Seguro, da Polícia Penal de São Paulo, completou um ano com a apreensão de 57 kg de drogas e 272 celulares. A ação fiscaliza os arredores dos presídios de regime semiaberto durante a volta dos presos beneficiados pela saída temporária.

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Os materiais ilícitos foram localizados nas áreas externas das unidades. Segundo a polícia, os detentos escondiam os pacotes nesses locais para resgatá-los depois, durante atividades laborais. No total, os agentes apreenderam 51 kg de maconha, 6 kg de cocaína, 174 g de haxixe e 103 unidades de drogas sintéticas, além dos aparelhos telefônicos.