24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESABASTECIMENTO

Bairro Santa Cecília fica sem água em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE/Cedido por munícipe
Morador denuncia problemas com abastecimento no bairro Santa Cecília 1
Morador denuncia problemas com abastecimento no bairro Santa Cecília 1

Moradores do bairro Santa Cecília 1, em São José dos Campos, enfrentam intermitência no fornecimento de água desde segunda-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Toda semana é isso, toda semana essa falta de água", desabafa um morador.

A OVALE, a Sabesp informou que foi necessária uma manutenção emergencial na região e, por isso, houve o desabastecimento. Ainda segundo a empresa, a operação já foi concluída e a água deve voltar gradualmente às residências.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários