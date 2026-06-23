Moradores do bairro Santa Cecília 1, em São José dos Campos, enfrentam intermitência no fornecimento de água desde segunda-feira (22).

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"Toda semana é isso, toda semana essa falta de água", desabafa um morador.