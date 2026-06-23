Com a expectativa de ampliar a participação de atletas de outras cidades e regiões, as inscrições para a ‘1ª Corrida do Bombeiro Cabo PM Pereira’ seguem abertas até a próxima segunda-feira (29). A prova faz parte do Circuito de Corridas de Rua do 11º Grupamento de Bombeiros do Vale do Paraíba e Litoral Norte e acontecerá no dia 12 de julho na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, na região central de Caraguatatuba.

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As inscrições podem ser feitas online e, segundo a prefeitura, haverá disponibilidade para agendar a retirada de kits no dia da prova. Inicialmente, 200 vagas foram abertas e destinadas exclusivamente a atletas que residem a mais de 70 quilômetros da cidade. A solicitação deve ser feita no momento da inscrição através da plataforma oficial do evento, ficando sujeita à análise e aprovação da organização.