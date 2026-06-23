Com a expectativa de ampliar a participação de atletas de outras cidades e regiões, as inscrições para a ‘1ª Corrida do Bombeiro Cabo PM Pereira’ seguem abertas até a próxima segunda-feira (29). A prova faz parte do Circuito de Corridas de Rua do 11º Grupamento de Bombeiros do Vale do Paraíba e Litoral Norte e acontecerá no dia 12 de julho na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, na região central de Caraguatatuba.
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As inscrições podem ser feitas online e, segundo a prefeitura, haverá disponibilidade para agendar a retirada de kits no dia da prova. Inicialmente, 200 vagas foram abertas e destinadas exclusivamente a atletas que residem a mais de 70 quilômetros da cidade. A solicitação deve ser feita no momento da inscrição através da plataforma oficial do evento, ficando sujeita à análise e aprovação da organização.
Os atletas que já estavam inscritos antes da implantação do sistema também estão sendo contatados para informar a preferência de retirada dos kits nos dias 10 e 11 de julho. Os pedidos para retirada no dia da prova serão avaliados conforme os critérios estabelecidos pela organização.
Além das disputas nas categorias geral e militar, o evento contará com postos de hidratação, chip de cronometragem, ambulância, guarda-volumes e medalha para os atletas que concluírem o percurso.
Torneio Operacional dos Bombeiros
O evento também contará com uma atração inédita na região: o Torneio Operacional dos Bombeiros. A competição reunirá equipes militares em provas de força e agilidade baseadas em ocorrências reais, como subida em corda, rapidez na equipagem de proteção e simulação de resgate. O público também poderá acompanhar uma exposição de viaturas e uma demonstração controlada de combate a incêndio ao lado da praça.
Serviço
A prova será realizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, no Centro de Caraguatatuba, com largada às 8h, em frente à Praça de Eventos, na altura do número 979. Os participantes poderão optar pelos percursos de 5 km ou 10 km.