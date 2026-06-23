Um veículo de passeio pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em Caçapava, no km 126,9, na pista sentido Rio de Janeiro. O incidente foi registrado na manhã desta terça-feira (23).
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De acordo com a PRF (Polícia Rodiviária Federal), o fogo foi extinto por equipe do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.
O trânsito seguiu fluindo normalmente pelas faixas 1 e 2, informou a PRF. O veículo incendiado segue no acostamento aguardando remoção.