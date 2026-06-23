24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Carro pega fogo na Via Dutra em Caçapava, perto da PRF

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro pega fogo em Caçapava
Carro pega fogo em Caçapava

Um veículo de passeio pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em Caçapava, no km 126,9, na pista sentido Rio de Janeiro. O incidente foi registrado na manhã desta terça-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodiviária Federal), o fogo foi extinto por equipe do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

O trânsito seguiu fluindo normalmente pelas faixas 1 e 2, informou a PRF. O veículo incendiado segue no acostamento aguardando remoção.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários