A morte do motoboy Pedro Guilherme Coelho, 26 anos, causou grande comoção entre familiares e amigos do trabalhador, que perdeu a vida após colidir contra um ônibus na Linha Verde, na região sul de São José dos Campos.

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Uma enfermeira que estava no ônibus e um médico que passava pela região do Jardim América tentaram salvar a vida do motoboy. A enfermeira verificou os sinais vitais de Pedro, enquanto o médico tentou reanimar o motociclista, mas Pedro não resistiu.