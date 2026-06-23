A morte do motoboy Pedro Guilherme Coelho, 26 anos, causou grande comoção entre familiares e amigos do trabalhador, que perdeu a vida após colidir contra um ônibus na Linha Verde, na região sul de São José dos Campos.
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Uma enfermeira que estava no ônibus e um médico que passava pela região do Jardim América tentaram salvar a vida do motoboy. A enfermeira verificou os sinais vitais de Pedro, enquanto o médico tentou reanimar o motociclista, mas Pedro não resistiu.
O acidente ocorreu por volta das 18h38 dessa segunda-feira (22), no cruzamento da rua Koichi Matsumura com a Linha Verde.
A morte foi confirmada no local. A Polícia Civil abriu apuração para esclarecer a dinâmica do acidente e aguarda os laudos periciais definitivos.
O velório de Pedro acontece nesta terça-feira (23), entre 10h30 e 16h, na Urbam. O sepultamento está previsto para 16h, no cemitério Colônia Paraíso.
Motoboy pilotava moto da empresa
A profissão de motoboy consta no registro elaborado pela Polícia Civil após o acidente. Ele conduzia uma motocicleta vinculada à empresa proprietária do veículo no momento da colisão.
A morte de Pedro ocorreu no próprio cruzamento. Policiais militares encontraram a área isolada e a vítima caída na via. Uma equipe médica confirmou o óbito antes da remoção do corpo para os exames legais.
O ônibus trafegava pela faixa exclusiva do transporte coletivo, no sentido da região central, após deixar a estação do Jardim América. O impacto atingiu a parte frontal direita do ônibus. O motorista parou o coletivo, orientou o desembarque dos passageiros e prestou auxílio no local.
Cobrador disse que sinal estava aberto para o ônibus
O cobrador declarou que o sinal estava aberto para o ônibus e fechado para a via transversal. Na versão apresentada por ele, a motocicleta entrou no cruzamento no momento em que o semáforo indicava vermelho para o motociclista.
O motorista também afirmou que tinha sinal verde. Ele relatou que acionou os freios, usou a buzina e tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto.
Essas informações representam as versões prestadas pelos ocupantes do ônibus. A conclusão oficial depende da análise técnica, dos laudos, das imagens disponíveis e dos demais elementos reunidos pela Polícia Civil.
Investigação da Polícia Civil
O Instituto de Criminalística compareceu ao local, e a Polícia Civil solicitou exames no veículo e no corpo da vítima. Os laudos poderão esclarecer o ponto exato do impacto, as trajetórias, as condições de visibilidade e outros aspectos técnicos da colisão.
O depoimento do motorista também cita uma informação atribuída aos agentes de trânsito sobre imagens de monitoramento que teriam registrado o motociclista após o avanço do sinal vermelho. O boletim, porém, determina que o caso permaneça sob apuração até a chegada dos laudos definitivos.
A autoridade policial informou que, na análise inicial feita no plantão, não encontrou elementos que apontassem uma conduta criminosa do motorista do ônibus. Ele prestou depoimento e foi liberado após a oitiva.
O boletim também registra que o condutor não apresentava sinais de embriaguez. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área do acidente, que dará continuidade às investigações.
A ocorrência recebeu a classificação de homicídio culposo na direção de veículo automotor, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa classificação consta no registro inicial e não representa uma conclusão definitiva sobre responsabilidade.
Laudos periciais
A própria Polícia Civil determinou que a investigação aguarde os laudos periciais. Novos depoimentos, imagens e análises técnicas ainda podem integrar o procedimento.
O acidente ocorreu em um cruzamento que reúne uma via transversal e a faixa exclusiva dos ônibus da Linha Verde. O local exige atenção aos semáforos, às conversões e à aproximação de veículos de grande porte.
A Linha Verde forma um dos principais eixos do transporte coletivo da cidade e conecta as regiões Sul e Centro por meio de faixas exclusivas e estações próprias. O sistema recebe ônibus elétricos e separa parte do transporte público do fluxo comum de automóveis.
O corredor também possui projeto de ampliação. A segunda fase da Linha Verde prevê uma nova ligação até a região leste de São José dos Campos.