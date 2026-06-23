A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 162 quilos de maconha durante patrulhamento no km 42 da BR-369, em Andirá (PR), na madrugada desta terça-feira (23), na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná.

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A ação ocorreu após abordagem a um veículo Renault Kwid. Durante a fiscalização, o condutor informou que havia saído de Foz do Iguaçu (PR). No entanto, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior do automóvel.