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RODOVIA

PRF apreende 162 kg de maconha durante operação em São Paulo

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Policial Rodoviário Federal ao lado de tabletes de droga apreendidos durante ação da PRF
Policial Rodoviário Federal ao lado de tabletes de droga apreendidos durante ação da PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 162 quilos de maconha durante patrulhamento no km 42 da BR-369, em Andirá (PR), na madrugada desta terça-feira (23), na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná.

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A ação ocorreu após abordagem a um veículo Renault Kwid. Durante a fiscalização, o condutor informou que havia saído de Foz do Iguaçu (PR). No entanto, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior do automóvel.

Ao realizarem a fiscalização, a equipe encontrou diversos tabletes da droga distribuídos no veículo, totalizando aproximadamente 162 quilos de maconha. Após a descoberta do entorpecente, o motorista disse que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a carga ilícita até a capital paulista.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Andirá (PR) para os procedimentos cabíveis.

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