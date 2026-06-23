Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de manter a ex-namorada, de 23 anos, em cárcere privado e agredi-la dentro de uma casa, no Parque dos Príncipes, em Jacareí, na tarde de segunda-feira (22).

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A Polícia Militar precisou forçar o portão do imóvel para libertar a vítima, e a Polícia Civil registrou o caso como cárcere privado, lesão corporal contra a mulher e dano.