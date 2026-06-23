São José dos Campos recebe a exposição imersiva em comemoração aos 30 anos de Castelo-Rá-Tim-Bum. São mais de 20 cenários e espaços temáticos em uma área de 600 m², que recriam os principais ambientes da série, sucesso da TV brasileira durante os anos 1990.
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A atração foi inaugurada na última quinta-feira (18) com a presença de Álvaro Petersen, ator, dublador, manipulador de bonecos e músico, que deu vida a dois personagens marcantes do Castelo: a cobra Celeste e o rato Godofredo.
Durante a inauguração, Petersen falou a OVALE sobre a emoção de reencontrar um trabalho que atravessou gerações e continua despertando carinho no público.
“Eu acho que o sentimento é de gratidão. Gratidão, porque eu me sinto privilegiado de poder ter feito esse projeto 33 anos atrás. Quando você está bem mais jovem e querendo fazer alguma coisa junto com muita gente que está a fim de fazer uma coisa em que você acredita, que você gosta, em que você dá o melhor de você, eu acho isso um privilégio. E eu sinto hoje a mesma coisa em poder estar aqui falando de algo que eu fiz, que é como se eu tivesse feito ontem”, afirmou.
Álvaro Petersen- OVALE/Luyse Camargo
Como surgiu a Celeste
A cobra Celeste é uma das personagens mais lembradas do programa. Petersen falou sobre como foi selecionado para participar do projeto e como criou a voz e a personalidade da cobra cor-de-rosa.
“Eu tive que fazer um teste no meio de várias manipuladoras de bonecos. Gostaram muito da minha manipulação e aí eu fui tentando achar uma voz para a Celeste. Achar uma voz que me agradasse mais. E aí achei essa voz que o Cao (diretor artístico) curtiu. A gente tinha muita liberdade para criar. Quando eu observei que tinha uma cobra desse tamanho numa árvore, no centro da árvore, eu falei: ‘Bom, ela tem que ser lenta e ela também é uma ranzinza, descuidada de tudo o que está em volta.’ E isso me ajudou a construir a personagem", relembrou.
O que a câmera não mostra
Telespectadores viam apenas a cobra surgindo entre os galhos da árvore do Castelo, mas, nos bastidores, a rotina era intensa, apesar de prazerosa.
“A gente começava a gravar de manhã e ia até o final do dia. Sempre muito prazeroso. Era intensa porque era de segunda a sábado, o dia todo. Eu realmente estava dentro da árvore e ficava ali horas. O dia inteiro praticamente dentro da árvore. Muitas vezes acabava a gravação e me esqueciam lá dentro, porque eu não podia sair para olhar, porque vai que estava gravando", contou, aos risos.
As gravações aconteciam com a manipulação e a voz executadas ao mesmo tempo.
“Os bonecos que a gente faz, a nossa técnica é de manipulação e voz ao mesmo tempo. A gente não coloca a voz depois. Então é o microfone com a gente. Além de tudo, você tem que controlar a voz e a respiração.”
Estética inovadora
Outro aspecto destacado pelo artista foi a identidade visual do programa, considerada revolucionária para a televisão infantil brasileira da época.
“A estética foi toda pensada pelos diretores de arte. O castelo é todo Gaudí. Ele fugiu da estética da Idade Média, daqueles castelos da Branca de Neve, do Walt Disney, e foi para uma estética muito mais orgânica e muito mais atemporal. É tudo Art Nouveau, que é uma estética atemporal, sempre vai ser agradável.”
Para ele, essa escolha ajudou a manter a produção atual mesmo três décadas após sua estreia.
Muito além da cobra
Ao falar sobre sua trajetória, Álvaro faz questão de lembrar que há muito mais por trás da personagem que marcou a infância de milhões de brasileiros. “Você precisa descobrir quem é Álvaro Petersen por detrás da cobra”, brincou.
Com quase quatro décadas de carreira, ele acumula experiências no teatro, na manipulação de bonecos, na dublagem e na música. Atualmente morando em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, ele mantém uma forte ligação com a região. “Depois da pandemia, definitivamente estou morando lá. Eu escolhi a região porque gosto muito daqui.”
Na música, Petersen segue um caminho autoral voltado à MPB com influência pop. Seus dois álbuns lançados são 'O Pirata' e 'Novo Jeito', disponíveis nas plataformas de streaming.
A exposição
A exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos segue aberta ao público até 9 de agosto no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, reunindo memórias, cenários e personagens que conquistam o imaginário de diferentes gerações. São figurinos originais, objetos de cena, maquetes, vídeos, réplicas e espaços instagramáveis para fotos, além de uma loja com produtos licenciados.
O shopping fica na avenida Andrômeda, nº 227, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos.