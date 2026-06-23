São José dos Campos recebe a exposição imersiva em comemoração aos 30 anos de Castelo-Rá-Tim-Bum. São mais de 20 cenários e espaços temáticos em uma área de 600 m², que recriam os principais ambientes da série, sucesso da TV brasileira durante os anos 1990.

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A atração foi inaugurada na última quinta-feira (18) com a presença de Álvaro Petersen, ator, dublador, manipulador de bonecos e músico, que deu vida a dois personagens marcantes do Castelo: a cobra Celeste e o rato Godofredo.